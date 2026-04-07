Voucher Nido 26/27, il Comune comunica la scadenza del 10 aprile

Il Comune di Avellino ricorda che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai Voucher Nido comunali per l’anno scolastico 2026/27 è fissata per il giorno 10 aprile 2026.Possono inoltrare domanda i genitori (i tutori o gli affidatari) di minori residenti nel Comune di Avellino, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che nel prossimo anno scolastico frequenteranno i Nidi d’Infanzia presenti sul territorio comunale e accreditati con l’Ente.L’intervento è finalizzato a sostenere le famiglie relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza mensile, prevedendo quattro (4) fasce di contribuzione:1^ fascia – Isee da € 0 a € 13.000,00 – importo max € 400,002^ fascia – Isee da € 13.000,01 a € 20.000,00 – importo max € 370,003^ fascia – Isee da € 20.000,01 a € 40.000,00 – importo max € 310,004^ fascia – Isee da € 40.000,01 o assente – importo max € 250,00Il valore mensile dei voucher sarà pari alla retta di frequenza del Nido e, comunque, non potrà superare i sopra indicati importi suddivisi per fasce Isee. Nel caso in cui la retta mensile di frequenza del Nido superi il valore del voucher assegnato, la famiglia dovrà farsi carico della rimanente quota del costo della retta medesima, da versare direttamente alla struttura.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente on-line, secondo la procedura telematica disponibile sul sito dell’Ente e attiva nella sezione “Servizi Al Cittadino” (visibile sulla Home Page) alla voce “Servizi Scolastici” cliccando il link “Voucher Nido a.s. 2026/27. Presentazione domanda online”.

Per qualsiasi utile informazione è possibile contattare gli sportelli attivi presso l’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00, escluso festivi:

Contatti telefonici: 0825/200531 – 200510

Contatto email: infoscuola@comune.avellino.itporanea