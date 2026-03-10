La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl

La prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”. Screening oncologici e dell’epatite C gratuiti per i cittadini attraverso i camper della salute, le unità mobili dell’Asl Avellino che attraverseranno l’Irpinia grazie alla sinergia con i tanti Comuni della provincia che aderiscono all’iniziativa.

Tre le tappe in programma a marzo:

Sabato 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Monteforte Irpino , nei Giardini di Palazzo Loffredo nei pressi della Casa Comunale

a , nei Giardini di Palazzo Loffredo nei pressi della Casa Comunale Sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ad Altavilla Irpina , in Largo Angelo Caruso, nell’area adiacente il Distretto sanitario

ad , in Largo Angelo Caruso, nell’area adiacente il Distretto sanitario Sabato 28 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Frigento, in piazza Umberto I, nell’area antistante la Casa comunale

Tra gli esami previsti ad accesso gratuito, previa prenotazione:

lo screening della mammella , con l’esecuzione della mammografia, per le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni

, con l’esecuzione della mammografia, per le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni lo screening della cervice uterina , con l’esecuzione per le donne residenti in provincia di Avellino del Pap test, nella fascia di età 25-29 anni, e dell’HPV DNA test, nella fascia 30-64 anni

, con l’esecuzione per le donne residenti in provincia di Avellino del Pap test, nella fascia di età 25-29 anni, e dell’HPV DNA test, nella fascia 30-64 anni lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, compresi gli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), eseguito su sangue capillare mediante pungidito

Inoltre, per le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni, sarà possibile aderire allo screening del colon retto tramite ritiro del kit per il SOF test.

Con il programma “Salute in movimento” l’Azienda sanitaria locale punta ad ampliare e rafforzare l’offerta dei servizi sanitari sul territorio, anche attraverso un investimento nella qualità degli esami sulle unità mobili.

Da quest’anno, infatti, il mammografo in dotazione al camper è stato implementato con la tomosintesi, una tecnologia che consente una ricostruzione in 3D dell’immagine per un esame più preciso e dettagliato, in linea con i mammografi in dotazione negli ospedali e nei distretti dell’Asl Avellino.

In occasione delle giornate dedicate alla prevenzione sarà presente anche un punto informativo dell’Asl per la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi.

Per prenotare l’esame sarà possibile telefonare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri, esclusivamente nella settimana antecedente la data interessata: