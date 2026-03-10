Alta Irpinia, sicurezza sotto la lente: in Prefettura nuovo vertice con i Sindaci e le Forze dell’Ordine

Nel pomeriggio odierno il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

L’incontro è stato convocato su richiesta della presidente della Città dell’ Alta Irpinia, Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, e ha visto la presenza di una delegazione di Sindaci del territorio, in particolare dei Comuni di Lioni, Torella dei Lombardi, Villamaina e Nusco.

Al centro del confronto i temi legati alla sicurezza dell’intero territorio dell’Alta Irpinia, anche alla luce del recente episodio che ha interessato uno sportello ATM nel comune di Lioni, con l’obiettivo di garantire la tutela dei cittadini e la continuità di servizi essenziali per le comunità locali.

La riunione ha consentito di analizzare in modo approfondito la situazione, condividendo osservazioni ed elementi di valutazione e rafforzando la collaborazione tra Prefettura, Comuni e Forze dell’Ordine. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le misure già in atto e sono state individuate ulteriori iniziative operative per rispondere alle esigenze delle comunità del territorio.

Al termine dei lavori è stato disposto un ulteriore incremento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità predatoria. È stata inoltre condivisa l’esigenza di implementare ulteriori strategie di contrasto a tali fenomeni, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di difesa passiva e una più stretta collaborazione con la popolazione.

Particolare attenzione è stata infine dedicata al tema del potenziamento dei sistemi di videosorveglianza intelligente, da inserire in una strategia complessiva di contrasto dei reati, capace di rafforzare, in chiave preventiva e non solo repressiva, la sicurezza del territorio.