Fruncillo: “Fratelli d’Italia lancia Gymnasium, la palestra del libero confronto”

Si riporta la nota Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia – Avellino:

Nasce il progetto culturale e formativo Gymansium, un cartellone stabile di approfondimenti, confronti e formazione politica sui grandi temi che attraversano il dibattito pubblico nazionale e regionale con un obiettivo ambizioso quanto necessario: restituire centralità al dibattito competitivo delle idee e istituzionalizzare momenti di dialogo tra studiosi, amministratori, politici, professionisti e cittadini, nella convinzione che la politica per essere pienamente autorevole debba sempre nutrirsi dimomenti di riflessione e di partecipazione consapevole scevra dai pregiudizi.

“Abbiamo lanciato il progetto Gymnasium – ha dichiarato Ines Fruncillo – perché pensiamo che è tempo che la politica recuperi la sua missione originaria che è quella di comprendere e governare i processi sociali, diventi nuovamente motore ispiratore di una visione per nulla superficiale della società. Un compito difficile che può essere svolto valorizzando il confronto e la partecipazione, perché solo in questo modo è possibile affrontare con serietà e rigore i temi cruciali per il presente e per il futuro dell’Italia. Solo senza improvvisazione e possibile far crescere una classe dirigente capace di interpretare le sfide del nostro tempo”.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino (Piazza Alfredo De Marsico) e sarà dedicato al tema: “Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no a confronto”.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Demarco.

Porteranno i saluti Modestino Maria Iandoli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Avellino, l’on. Gianfranco Rotondi, vicepresidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, e la sen. Giulia Cosenza, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione pubblica del Senato.

I lavori saranno introdotti da Ines Fruncillo, Presidente del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino.

Il confronto vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi e intellettuali: Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, Eugenio Mazzarella, filosofo e professore di Filosofia teoretica, Massimo Villone, costituzionalista e professore di Diritto costituzionale, e Ortenzio Zecchino, professore di Storia del diritto.

L’iniziativa si propone di offrire un confronto libero, plurale e di alto profilo culturale, nel quale possano emergere, con serietà e rigore, le diverse posizioni sul tema della riforma della giustizia e del referendum.

“Gymnasium” rappresenta l’avvio di un percorso più ampio di incontri e momenti di approfondimento che il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia intende promuovere nei prossimi mesi per alimentare nel territorio irpino una discussione pubblica qualificata sui grandi nodi istituzionali, economici e culturali.

Perché una buona politica nasce sempre dalla forza delle idee, dalla libertà del confronto e dalla responsabilità di chi ha il coraggio di mettersi in gioco per il bene della comunità.