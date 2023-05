Furto nel pieno centro di Avellino: 36enne in manette. L’uomo, un georgiano domiciliato nel capologo irpino, è ritenuto il respnsabile del blitz effettuato in via Dante, dove, presso un negozio, sono stati rubati vestiti e computer.

I carabinieri, a seguito di accurate indagini e grazie anche alla descrizioni, hanno bloccato il 36enne che questa mattina parteciperà all’udienza di convalida dell’arresto.

L’uomo fu già arrestato un paio di mesi fa dai carabinieri a Cesinali. Risultò irregolare insieme ad un connazionale. I due si aggiravano con fare sospesso nei pressi di alcune abitazioni.