Associazione a delinquere e frode fiscale: sette arresti al polo conciario di Solofra

In data odierna sono state eseguite 7 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, disposte dal G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Avellino.

I provvedimenti restrittivi odierni si sommano alle misure reali e personali già eseguite nel giugno 2023 e sono frutto dello sviluppo di complesse ed articolate investigazioni, eseguite dai militari della Compagnia G. di F. di Solofra, per mezzo delle quali è stata disarticolata una associazione a delinquere dedita al riciclaggio dei profitti derivanti principalmente dal reato presupposto di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni in ambito nazionale.

L’operazione ha avuto origine dall’analisi dei flussi finanziari per oltre 60 milioni di euro, che l’organizzazione giustificava con fatture per operazioni rivelatesi inesistenti, emesse e ricevute da imprese operanti nel mondo del pellame e della consulenza informatica.

La ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, le indagini tecniche, l’analisi della documentazione e dei dispositivi elettronici sequestrati nel corso delle attività di Polizia Giudiziaria, hanno permesso di individuare, allo stato delle indagini, i soggetti coinvolti e le modalità di reinvestimento dei proventi illeciti, consentendo l’applicazione di 19 misure cautelari (12 di custodia cautelare in carcere, 2 arresti domiciliari, 4 interdizioni dagli uffici direttivi e dall’esercizio d’impresa e 1 interdizione dai pubblici servizi) ed il sequestro preventivo per circa 19 milioni di euro tra denaro contante, strumenti finanziari, immobili, oggetti preziosi, orologi di prestigio e armi.