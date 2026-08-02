La Regione Campania finanzia “Le Notti del Luppolo”

L’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina esprime profonda soddisfazione per l’inserimento del progetto “Le Notti del Luppolo in Valle Caudina” tra gli interventi finanziati con l’assestamento di bilancio della Regione Campania. Un risultato che testimonia l’attenzione riservata al nostro territorio e conferma la validità di una proposta che punta a valorizzare le eccellenze locali, sostenere le attività artigianali e commerciali, promuovere le produzioni tipiche e rafforzare l’attrattività turistica e culturale di San Martino Valle Caudina e dell’intera Valle Caudina.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al consigliere regionale Maurizio Petracca, che, nel corso della definizione dell’assestamento di bilancio, ha sostenuto l’inserimento di una serie di interventi destinati alla promozione del territorio, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della provincia di Avellino. Tra queste iniziative trova spazio anche il progetto del Comune di San Martino Valle Caudina, a conferma dell’attenzione e della sensibilità dimostrate nei confronti della nostra comunità. L’inserimento di “Le Notti del Luppolo in Valle Caudina” assume un significato che va oltre il sostegno alla singola manifestazione. È il riconoscimento di una visione amministrativa che considera la cultura, le tradizioni, l’identità locale e il sostegno alle attività produttive strumenti fondamentali per costruire sviluppo e nuove opportunità.

L’Amministrazione comunale considera questo risultato il frutto di una collaborazione istituzionale seria e concreta con la Regione Campania. Una sinergia fondata sul dialogo, sulla capacità di condividere obiettivi e sulla volontà comune di offrire risposte ai territori, nella consapevolezza che solo una filiera istituzionale forte possa tradurre le esigenze delle comunità in interventi efficaci.

Dichiarazione del Sindaco Pasquale Pisano: “Il finanziamento di questo progetto rappresenta il riconoscimento di un percorso amministrativo che punta con convinzione sulla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Ringrazio il consigliere regionale Maurizio Petracca per aver sostenuto questa proposta e per la costante attenzione dimostrata verso San Martino Valle Caudina.”

“Rivolgo un ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e alla maggioranza regionale per aver confermato, con questo provvedimento, una concreta vicinanza agli enti locali e alle aree interne. Quando le istituzioni dialogano e condividono una visione di sviluppo, i risultati arrivano e diventano opportunità per le comunità.”

“Come Amministrazione continueremo a lavorare con serietà e responsabilità per rafforzare questo rapporto istituzionale, convinti che la buona politica si misuri nella capacità di creare occasioni di crescita e di dare risposte concrete ai cittadini. San Martino Valle Caudina continuerà a essere protagonista di questo percorso, mettendo al centro progettualità, identità e sviluppo.”