Grottolella, successo per la giornata di visite mediche gratuite

Grande affluenza e partecipazione nei locali del Municipio di Grottolella per la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, organizzata dall’associazione Amos Partenio in sinergia con l’Amministrazione comunale. Nonostante le alte temperature estive, l’iniziativa ha registrato un netto successo: sono state effettuate oltre 70 visite specialistiche gratuite, un dato che conferma la crescente sensibilità della comunità irpina verso l’importanza della diagnosi precoce. A garantire la propria competenza e disponibilità sul campo sono stati il senologo Dott. Carlo Iannace, l’ecografista Dott. Michele Capozzi e l’urologo Dott. Carmine Giuseppe Pacifico. Il loro prezioso operato ha permesso ai cittadini di accedere a controlli fondamentali, spesso salvavita, in un contesto accogliente e altamente professionale.

L’impegno delle istituzioni

“Siamo davvero felici per i numeri registrati in termini di partecipazione – dichiara il Vicesindaco Marco Grossi – e ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile questa bella giornata. Un grazie di vero cuore va ai Dottori Iannace, Pacifico e Capozzi per il loro impegno e la vicinanza alla nostra comunità, così come a tutto lo staff di Amos Partenio”. Grossi guarda già al futuro, anticipando le prossime mosse dell’Amministrazione: “Nel prossimo autunno si terranno ulteriori giornate di prevenzione, questa volta nei settori cardiologico e dermatologico. Inoltre, siamo in attesa di una risposta dalla ASL di Avellino per stabilire la data in cui Grottolella ospiterà i ‘Camper della Salute’. L’impegno dell’Amministrazione sulla tutela della salute continua senza soste”.

Il ringraziamento dell’Associazione

L’associazione Amos Partenio ha espresso profonda gratitudine non solo verso i medici, ma anche verso l’Amministrazione comunale di Grottolella, guidata dal Sindaco Antonio Spiniello, per il patrocinio concesso, e in particolare al Vicesindaco Grossi e alla sua famiglia per la calorosa ospitalità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle volontarie e ai volontari, vero motore dell’iniziativa, che con entusiasmo hanno allestito gli ambulatori e accolto i cittadini, scegliendo la strada della prevenzione che può salvare la vita.

Prossimo appuntamento: la Camminata Rosa

L’attenzione ora si sposta sul prossimo grande evento. Amos Partenio dà infatti appuntamento alla 12esima “Camminata Rosa”, in programma domenica 20 settembre 2026, con il percorso da Mercogliano ad Avellino, per celebrare insieme vita, salute e solidarietà.

Per aggiornamenti e informazioni sulle prossime tappe degli ambulatori per le visite gratuite, è possibile seguire le pagine Facebook ufficiali di Amos Partenio e Amdos Campania.