Vallo Lauro, continui blackout da questa mattina: proteste e disagi per le attività commerciali

VALLO LAURO- Da questa mattina in alcuni comuni nel territorio del Vallo di Lauro si registrano continui blackout ad intermittenza, l’ultimo in ordine di tempo proprio in queste ore da pochissimi minuti e’ stato ripristinato. Una condizione legata, quasi sicuramente, al sovraccarico di energia per il caldo record. Ma disagi e rischi per gli elettrodomestici in particolare sono quelli che vengono segnalati via web. La condizione di maggiore problematicità è quella per le attività commerciali, dove la mancanza di energia elettrica sta portando problemi per frigoriferi, impianti usati per rinfrescare gli ambienti e per le stesse casse automatiche. Se a questo si aggiunge anche il fatto che nelle ore serali vengono praticate sospensioni idriche, consegnano un quadro a dir poco desolante e di grave disagio e danno per tutta la popolazione..