La prevenzione di Amos Partenio a Ponte: un pomeriggio in rosa

Domenica di prevenzione in rosa con Amos Partenio fuori provincia. Ieri, 17 marzo, l’associazione ha organizzato gli ambulatori delle visite senologiche gratuite nel comune di Ponte (BN), allestiti presso i locali della “Casa delle Associazioni”.

Oltre cento le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, e tante anche le consulenze con la biotecnologa-nutrizionista dott.ssa Lina Rabuano. L’associazione Amos Partenio, oltre a ringraziare i medici per il loro prezioso operato sul territorio, ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione e allo svolgimento degli ambulatori che come sempre hanno riscosso grande successo.

In particolare, per la giornata di prevenzione di ieri nel beneventano, si ringraziano, per l’accoglienza e la calorosa ospitalità, l’amministrazione comunale di Ponte, le tante volontarie che hanno preso parte all’iniziativa, in particolare la signora Ada, e tutti coloro che hanno creduto, ancora una volta nel grande valore della prevenzione che salva la vita. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.