Dogana, il commissario Perrotta “consegna” alla citta’ e al futuro sindaco la struttura: palazzo nel cuore degli avellinesi

AVELLINO- Un taglio del nastro che più di una vera e propria inaugurazione e’ una consegna. Quella alla città e al prossimo primo cittadino, visto che alla cerimonia erano presenti i tre candidati alla carica di sindaco della città capoluogo. E’ quanto avvenuto questa mattina per la Dogana di Avellino. Dopo due inaugurazioni saltate, l’ascensore ancora in manutenzione, il commissario Giuliana Perrotta ha voluto tagliare il nastro insieme ai candidati sindaco, presenti infatti gli ex sindaci Laura Nargi e Gianluca Festa e Nello Pizza. ” Il messaggio è che viene restituito alla funzione collettiva un palazzo storico che è nel cuore di tutti gli avellinesi. L’azione portata avanti dal Comune è in continuità con il passato e spero che la nuova amministrazione saprà valorizzare adeguatamente questo bellissimo monumento”. Il commissario prefettizio ha anche affrontato il tema dei parcheggi della ACS e l’appello dei sindacati. “È stata recentemente depositata dal nuovo responsabile del procedimento una relazione molto articolata, in cui vengono esposte diverse problematiche complesse. L’intero ufficio, dal dirigente ai funzionari, ha chiesto supporto legale. Abbiamo quindi incaricato un legale per supportare l’amministrazione e riferire a chi di competenza sulle eventuali criticità emerse.Le due pratiche, quella dell’ACS e quella della TeleRing, sono strettamente connesse perché riguardano la stessa materia: l’attività di vigilanza sulle soste. Dobbiamo avere una situazione complessiva estremamente chiara per poter decidere nel modo giusto.Non so se riusciremo a completare tutto nel corso di questa gestione commissariale, ma in ogni caso saranno predisposti tutti gli atti, così che il consiglio comunale possa determinarsi con piena consapevolezza”.

Sull’incontro con i candidati sindaco ha chiarito: “È stato un atto dovuto, non solo nei confronti dei candidati sindaci, ma anche della comunità, per riferire quello che in questi 10 mesi la gestione commissariale ha portato avanti, soprattutto per il risanamento delle finanze, che ci tranquillizza molto rispetto alla situazione trovata al mio insediamento. Oggi approveremo la delibera sul riaccertamento dei residui e sul rendiconto nei termini.Le risultanze finanziarie hanno confermato quello che il bilancio approvato aveva già evidenziato: un recupero straordinario del disavanzo rilevato dal collegio dei revisori al nostro insediamento”. E sulla Dogana dei Grani, riaperta, ma con l’ascensore è ancora fuori uso e soprattutto sulla gestione ha aggiunto: “L’ascensore è ancora fuori uso, ma la Dogana è aperta e visitabile. Per quanto riguarda la gestione, avevamo pronto un bando, ma ho preso atto della richiesta di rinviare. Valuteremo se avviarlo e lasciare la decisione finale alla prossima amministrazione.L’importante è che la struttura sia aperta e visitabile. L’ascensore deve essere collaudato: da lunedì, gli uffici potranno intervenire sugli aspetti burocratici rimanenti. Abbiamo completato l’allacciamento elettrico, ora manca solo l’atto burocratico finale. Questo edificio storico è uno dei simboli della città di Avellino, insieme alla Torre. Volevamo sfruttare l’inizio del maggio museale per inserire questo immobile, la cui ristrutturazione e restituzione alla fruizione collettiva è stata lunga e complessa. Grazie a Dio, i lavori sono finiti. Alla presenza dei candidati sindaco, spero che chi vincerà continui la valorizzazione di questo monumento, che appartiene al cuore di tutti gli avellinesi. Nonostante la competizione elettorale, abbiamo evitato grandi manifestazioni, ma ci sembrava giusto aprire l’edificio: i lavori sono completati, l’edificio è bellissimo e la progettualità portata avanti è di grande valore”.