La Polizia ritrova l’auto rubata a Lauro. Indagini per risalire agli autori del raid

LAURO- Da Lauro a Sant’Anastasia, nella vicina zona vesuviana. Questo il percorso che avrebbe fatto la Fiat Panda rubata ad un’insegnante della zona qualche giorno fa. A distanza di qualche giorno gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro hanno rinvenuto la vettura portata via nei pressi della stessa abitazione dove era parcheggiata per poi dileguarsi, come riscontrato dalle veloci indagini del personale della Polizia di Stato coordinate dal dirigente del locale presidio, il vicequestore Elio Iannuzzi . La vettura, che è stata già riconsegnata ai legittimi proprietari, quasi sicuramente, come avviene in questi casi, dopo gli accertamenti tecnici per rilevare ogni traccia utile alle indagini per risalire agli autori del raid. La vettura era parcheggiata nei pressi del Santuario della Madonna dell’Arco. Un rinvenimento che molto probabilmente rappresenta uno sviluppo degli accertamenti scattati subito dopo la denuncia sporta dai proprietari del veicolo rubato. Gli stessi che sono rientrati nel possesso della stessa. Un collegamento diretto tra la zona vesuviana e i furti di vetture nel Vallo? Questa è una traccia, ma le indagini della Polizia continuano per identificare gli autori ed eventualmente collegarli ad altri episodi criminosi analoghi avvenuti nella zona.