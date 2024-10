Perde l’orientamento e va in panico sul sentiero CAI 334: soccorsa donna di Avellino

Il CNSAS è stato allertato nel pomeriggio di oggi dalla centrale 112 dei Carabinieri di Napoli per una persona dispersa. L’allarme è stato lanciato dalla stessa persona, una donna originaria di Avellino, che dopo aver lasciato la propria auto a Pimonte poco distante dall’imbocco del sentiero CAI 334 si è incamminata verso monte. Nel salire ha perso l’orientamento ed è andata in panico. Ha quindi allertato in maniera molto confusionaria il 112 che ha inoltrato la chiamata alla centrale operativa regionale del CNSAS, di Cassano Irpino (Av), non riuscendo tuttavia a fornire indicazioni utili per la localizzazione. Il Tecnico di Centrale Operativa (TCO) del CNSAS dopo aver inviato una squadra del CNSAS nei pressi dell’auto ed una seconda all’arrivo del sentiero 334 in zona Monte Faito (assieme ai Carabinieri), è riuscito a tranquillizzare la donna e a ricondurla verso valle. Nello scendere ha incrociato l’auto di un passante su una strada brecciata (sottostante il sentiero) che l’ha riportata nella zona ove aveva lasciato la propria auto. La donna è stata poi raggiunta dalla squadra del CNSAS lì vicino e dai Carabinieri.