Ancora sangue sulle strade irpine, sessantenne muore in un incidente a Baiano

BAIANO- Un grave incidente all’incrocio tra la Ss7 bis e Via Malta avvenuto nella serata a Baiano. Nello scontro avvenuto tra due vetture, su cui sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, ha perso la vita una donna di sessanta anni, residente ad Avella. I soccorsi giunti sul posto hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla. La strada è bloccata per consentire ai militari dell’Arma di eseguire i rilievi necessari a ricostruire quanto avvenuto.