La Polizia di Cervinara incontra i ragazzi in un campo scuola

Nell’ambito del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, ha avuto luogo nei giorni scorsi un campo scuola promosso dal Dipartimento della Protezione Civile ed organizzato dall’Associazione di Protezione Civile “per La Vita Valle Caudina – con sede in San Martino Valle Caudina (AV), riservato ai ragazzi di età compresa tra 10 e 13 anni.

Nel corso delle iniziative, i ragazzi hanno incontrato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV) il quale ha illustrato ed affrontato con tutti i ragazzi presenti gli aspetti negativi e pericolosi in ordine a tematiche delicate quali: la tutela dei minori in rete, il cyberbullismo, il fenomeno del body shaming i fenomeni delle challenge e del revenge porn. Grande entusiasmo e partecipazione è stato registrato da parte di tutti, circa le nozioni acquisite e le informazioni ricevute sui comportamenti a rischio nell’affrontare il pericoloso ma attraente mondo del web. Un evento, importante per caldeggiare momenti di riflessione e soprattutto promuovere la prevenzione, anche alla luce di episodi di cronaca che spesso coinvolgono ragazzi in giovanissima età. L’incontro con la Polizia di Stato si è poi concluso con la visita ai mezzi d’istituto, nel corso della quale visibilmente emozionati i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le auto in dotazione dotate delle più recenti tecnologie e comprendere il delicato ma affascinante lavoro che quotidianamente i poliziotti svolgono a tutela della comunità.