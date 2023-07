Grande Srl, aggiudicata la gara per la nuova società dei rifiuti in città

Il Comune di Avellino ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara a doppio oggetto in favor della società “De Vizia Transfer SPA”, per la costituzione della società pubblico- privata “Grande Srl” , al 51% di proprietà di Piazza del Popolo.

Entro 60 giorni , l’ente di Palazzo di Città e la società aggiudicataria provvederanno dunque alla costituzione della società mista, con contestuale versamento della quota di capitale sociale prevista dallo Statuto e pari ad euro 100.000, secondo quanto previsto nella procedura di gara. Successivamente alla costituzione della “Grande Srl”, il servizio rifiuti verrà affidato al nuovo gestore.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto chiude il cerchio e segue la costituzione del Sub ambito distrettuale del Comune di Avellino, l’approvazione di tutti gli atti in Consiglio comunale, l’ottenimento del parere favorevole dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e la pubblicazione delle controdeduzioni rispetto al parere rilasciato in precedenza dalla Corte dei conti.

Attraverso la costituzione della società “Grande”, per la durata di 15 anni e 6 mesi, il Comune di Avellino – come risulta dal piano industriale – consentirà ai cittadini di risparmiare fino ad 1,5 milioni di euro all’anno sul servizio, dunque almeno il 15 per cento del costo attuale, migliorandone efficienza ed efficacia.