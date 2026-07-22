La politica irpina e la Sinistra piangono Bruno Fierro: amministratore rigoroso e attento

MONTELLA- La politica irpina ed in particolare la Sinistra piangono la scomparsa di Bruno Fierro, dirigente politico, già sindaco di Montella e assessore provinciale all’ambiente. Una lunga militanza nel Partito Comunista e poi nei partiti nati dopo la Bolognina. Un profondo legame con la sua terra, Montella. Lutto nella politica provinciale e nella Sinistra, di cui e’ stato un protagonista indiscusso.

SINISTRA ITALIANA: AMMINISTRATORE RIGOROSO E ATTENTO

Commozione della Federazione avellinese di Sinistra Italiana, che in una nota ha voluto testimoniare il ricordo : “con profonda commozione il compagno Bruno Fierro. Dirigente e militante della sinistra irpina protagonista di tante battaglie per il riscatto della nostra terra. Amministratore rigoroso, lungimirante, appassionato. Mancherà il suo sguardo attento, lucido, appassionato sul mondo. Ci stringiamo a tutta la sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”. Tanti i dirigenti della Sinistra Irpina che hanno voluto testimoniare il loro cordoglio per la scomparsa del dirigente politico. A partire da Giuseppe Moricola: “Bruno Fierro ci ha lasciato. Con lui scompare un altro testimone della gloriosa Sinistra irpina fatta di preparati amministratori locali e altrettanto autorevoli e popolari dirigenti politici. Bruno è stato un sindaco dalle grandi capacità e un amministratore provinciale di uguale livello. Per me ha rappresentato un continuo e prezioso punto di riferimento fin dall’inizio delle mie esperienze amministrative. Mentre cresce il disagio per una politica sempre più estranea ai valori in cui ha creduto Bruno a noi resta il conforto di aver potuto godere della sua amicizia, della sua gentilezza, del suo essere un vero compagno. Ciao Bruno, adesso riposa in pace”.

MONTEFUSCO: CI SENTIAMO “SRADICATI”

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Montefusco ha voluto esprimere il sentimento che pervade la parte politica di riferimento di Fierro: “Con la scomparsa di Bruno Fierrro siamo tutti un pò più “sradicati”. Nel senso letterale, privi di quelle radici solide, robuste, che hanno reso un servizio straordinario alla sinistra e alla nostra terra. Bruno è stato un vero dirigente politico e un amministratore appassionato e lungimirante, sindaco di Montella e poi Assessore provinciale, capace di essere popolare senza mai cedere a pulsioni personalistiche, capace di attraversare il concetto di “potere” come verbo, come possibilità di realizzare, e non come sostantivo, come strumento di consolidamento delle proprie posizioni e dei propri interessi.Un uomo legatissimo alla sua terra, alla sua Montella, ma con lo sguardo proiettato verso il mondo, come i comunisti italiani erano abituati a fare.Come tanti e tante, visse con dolore la fine prima del Pci, pure aderendo al PDS, e poi dei Democrarici di Sinistra, aderendo a Sinistra democratica, Sel e Sinistra italiana..Ma fu, innanzitutto, e soprattutto, un comunista italiano. Lo ricordo con affetto e riconoscenza, portando con me i ricordi di un tempo irripetibile”.

LA NOTA DEL PRC

La Federazione Irpina del Partito della Rifondazione Comunista partecipa al dolore delle/i compagne/i di Sinistra Italiana per la scomparsa del compagno Bruno Fierro, storico dirigente della sinistra Irpina e attento amministratore.

Con affetto abbracciamo il fratello Lucio e tutta la famiglia .