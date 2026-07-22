Confindustria Avellino, è Mike Taurasi il nuovo Presidente del Comitato Piccola Industria

L’assemblea del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino tenutasi oggi 22 luglio ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Con voto unanime ed una sentita partecipazione è risultato eletto nuovo Presidente l’ing. Mike Taurasi Ceo della Taurasi Engineering Srl, azienda che opera nella meccanica di precisione, su una vasta gamma di particolari, comprendendo anche le attività di progettazione e realizzazione di prototipi.

Il nuovo Presidente succede ad Angelo Petitto, che dal 30 aprile scorso è stato eletto alla guida di Confindustria Avellino.

Mike Taurasi è anche Presidente dell’Organismo Bilaterale Regionale, che è un’articolazione territoriale di Fondimpresa, il maggiore Fondo interprofessionale per la formazione dei lavoratori costituito da Confindustria, CGIL-CISL -UIL.

Nell’illustrare le linee programmatiche del suo mandato, il neo -Presidente ha evidenziato di voler attivare percorsi di incontro ed aggiornamento per gli imprenditori di minori dimensioni che possano essere anche servizi reali per gli associati, come l’orientamento agli incentivi, l’approfondimento di particolari normative, iniziative formative improntate alla diffusione della digitalizzazione, alla sostenibilità ed all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Nel segno della continuità proseguirà il progetto con le scuole “Io comprensivo” che ha avuto grande successo nella sua prima edizione, oltre all’impegno per il PMI DAY, un appuntamento irrinunciabile in ambito nazionale, che sta acquisendo una sempre maggiore partecipazione.

A coadiuvarlo nello svolgimento del suo incarico ci saranno i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea e precisamente:

Anna Amitrano – Cellublok Srl

Raffaele Caputo – Generazione Vincente Academy

Massimo Losco – Tiger Consulting Srl

Gerardo Montervino – Mar Lab Srl

Riccardo Tizzano – Ideativita Srl

Marco Trasente – CMG Engineering

Il Presidente Taurasi ha ringraziato tutti i colleghi per la fiducia accordatagli assicurando un costante e fattivo impegno nello svolgimento del suo nuovo incarico.

In conclusione il Presidente Angelo Petitto ed il Presidente di Confindustria Campania Emilio De Vizia si sono congratulati con gli eletti ed hanno formulato i migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente ed alla sua squadra.