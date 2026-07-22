Provincia-US Avellino, Petitto (FI) risponde a Petracca: “Picone attaccato dal suo alleato. L’Irpinia va valorizzata, non affossata”

“Quello del capogruppo Pd Maurizio Petracca sull’US Avellino è l’ennesimo, imbarazzante cortocircuito politico. Esprimo la mia solidarietà umana al Presidente della Provincia, Picone, fatto segno di attacchi fuori luogo con toni ingiustificati proprio da chi, insieme al suo partito, lo ha votato ed eletto, piazzando persino un sindaco dem alla Vicepresidenza dell’Ente.”

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personale della Campania, Livio Petitto.

“Attaccare frontalmente il proprio alleato di governo per una scelta amministrativa dimostra solo quanto nervosismo ci sia in quella coalizione- prosegue Petitto- Petracca spara a palle incatenate su un tema che invece unisce il territorio. L’US Avellino non è una semplice società sportiva: è un simbolo identitario, un fattore di forte aggregazione sociale ed un volano economico.

La collaborazione con la Provincia serve esattamente a questo: veicolare il brand Irpinia, le sue eccellenze e le sue tipicità ben oltre i confini regionali, sfruttando la cassa di risonanza del calcio nazionale. È un’operazione di promozione territoriale legittima e virtuosa, che gli enti locali e il tessuto privato dovrebbero incoraggiare, non affossare per banali calcoli di bottega”.

Se Petracca vuole fare i conti in tasca alle istituzioni- conclude Petitto. ricordi piuttosto i 130 milioni di euro regalati dalla Regione targata De Luca al Comune di Salerno per lo stadio Arechi. Quali ricadute ha avuto quel maxi-regalo per l’Irpinia e la Campania? Meno ipocrisia e più rispetto per la nostra provincia.”