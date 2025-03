La Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, nell’anno della speranza, vivrà il Cammino di Quaresima

“Noi che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla Speranza che ci è proposta”. Dalla Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025, di Papa Francesco “Spes Non Confudit (La speranza non delude) n.25”. “La Speranza è nella Croce. Siamo ‘Pellegrini di Speranza” perché portiamo con noi le paure del prossimo, nel desiderio di condividerle e farle nostre, questo indicano le figure che si stringono tra loro, nello stemma del Giubileo, guardando alla Croce come un’ancora di salvezza”.

Presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata in Pietrastornina (AV), guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, l’inizio delle Celebrazioni del Cammino di Quaresima è previsto per Mercoledì 5 Marzo, nella Giornata di digiuno e astinenza dalle carni, alle ore 17.00 Confessioni; alle ore 17.30 il Santo Rosario e alle ore 18.00 la Santa Messa con il Rito delle imposizioni delle Sacre Ceneri.

Da Giovedì 6 Marzo e per tutti i Giovedì di Quaresima alle ore 18.00 la Santa Messa, alle ore 18.30 Esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione silenziosa; alle ore 19.00 la Preghiera comunitaria dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

Venerdì 7 Marzo Primo Venerdì del mese, dalle ore 10.00 alle 12.30 Visita agli ammalati.

Da Venerdì 7 Marzo e per tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 17.00 Confessioni, alle ore 17.45 la Coroncina alla Divina Misericordia, alle ore 18.00 la Santa Messa a seguire Via Crucis;

Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Marzo Pratica Religiosa delle Quaranta Ore, a partire dalle ore 10.00-12.00/ore 17.00-18.00/ore 18.30-19.00 con l’Adorazione Eucaristica silenziosa.

Mercoledì 19 Marzo Solennità di San Giuseppe alle ore 18.00 la Santa Messa Solenne, in ricordo dei papà defunti e benedizione di tutti i papa’.

Martedì 25 Marzo Solennità dell’Annunciazione del Signore, alle ore 18.00 la Santa Messa Solenne.

In questo tempo forte è possibile accostarsi al Sacramento della Confessione nei giorni feriali dalle ore 17.00-18.00-18.30-19.30.