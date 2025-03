Legalità per la salute, al Convitto Nazionale tavola rotonda con gli studenti

Il prossimo mercoledì, 5 marzo, dalle ore 10:00, si terrà presso la Rotonda del Convitto Nazionale di Avellino, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti Biodiversità – Prevenzione ambientale – Salute (ORGR), una tavola rotonda sul seguente tema: “Legalità per la salute. Un ecosistema urbano pulito e sostenibile”. Sarà l’occasione per parlare dell’impegno delle Istituzioni su acqua, aria, rifiuti, economia circolare; la peculiarità dell’incontro consisterà nel confronto, su questi temi, degli esperti intervenuti con il mondo dell’Università e della Scuola, per l’elaborazione di una strategia condivisa. L’evento nasce nell’ambito della Consultazione La Campania per il clima. Forum della sostenibilità ambientale. Modererà i lavori Maria Mazzocchi Neve, Responsabile Segreteria ORGR; dopo i saluti del Rettore Dirigente Scolastico dell’Istituzione Educativa del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, Prof. Attilio Lieto, introdurrà il tema della giornata Antonello Barretta, Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e, con lui, Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale Arpa Campania, Anthony Acconcia, Amministratore Unico A.I.R. Campania, Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale Asl di Avellino, Fiorella Pagliuca, Dirigente A.T. Avellino, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino. Concluderà i lavori il senatore Enzo De Luca, Presidente ORGR Campania, Coordinatore Sostenibilità Ambientale Regione Campania. Interverranno al dibattito, con domande e interventi, gli alunni delle classi IIA e IVB del Liceo Classico e della classe IVA del Liceo Classico Europeo, con i Docenti accompagnatori.