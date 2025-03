Il Generale La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di Solofra

Nella giornata odierna, il Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Solofra, incontrando i militari della sede di via Fratta e i comandanti delle sei Stazioni dipendenti: Solofra, Serino, Montoro, Aiello del Sabato, Salza Irpina e Volturara Irpina. Ad accoglierlo è stato il Capitano Gerardo Ferrentino, comandante della Compagnia, insieme a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Solofra.

L’incontro ha offerto l’opportunità di un confronto diretto sulle dinamiche operative e sulle esigenze di un territorio che, pur non esente da criticità, può contare su una presenza costante e incisiva dell’Arma. Il Generale La Gala ha espresso vivo apprezzamento per il quotidiano impegno dei Carabinieri della Compagnia, sottolineando il ruolo fondamentale che le Stazioni ricoprono nella sicurezza e nella tutela della collettività. Ha evidenziato come il servizio dell’Arma vada ben oltre la sola attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, includendo una funzione di vicinanza e ascolto nei confronti dei cittadini.

Nel suo intervento, il Comandante della Legione ha posto l’accento sulla necessità di una sicurezza partecipata, in cui ogni Carabiniere rappresenti un punto di riferimento per la comunità, pronto a recepirne istanze e difficoltà. In un contesto che, come quello irpino, si caratterizza per una forte identità territoriale e per dinamiche sociali peculiari, il Carabiniere non è solo un tutore della legge, ma anche un interlocutore privilegiato, capace di interpretare le esigenze del territorio e di costruire un rapporto di fiducia con la popolazione, sostanziato, in particolare, con gli apprezzati incontri di prossimità.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto ai fenomeni di microcriminalità e alle situazioni di disagio sociale, con un focus sulle nuove sfide legate alle fragilità giovanili, quali le dipendenze e le forme di devianza emergenti. Il Generale La Gala ha ribadito l’importanza di un’azione sinergica con le istituzioni locali per affrontare con efficacia queste problematiche, consolidando il ruolo dell’Arma quale presidio di legalità e sicurezza.

La visita si è conclusa con un momento di saluto ai militari della Compagnia e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai quali il Generale ha rivolto parole di gratitudine per l’attività svolta a servizio della comunità, rinnovando l’invito a operare con dedizione, spirito di squadra e umanità.

Prima di lasciare la città conciaria, accompagnato dal Capitano Ferrentino, il Generale La Gala si è recato presso il Palazzo Orsini, dove ha incontrato il Sindaco di Solofra, Nicola Moretti. Nel corso del cordiale colloquio, il primo cittadino ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno quotidiano e imprescindibile dell’Arma dei Carabinieri a servizio della comunità.