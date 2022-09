A San Francesco a Monteverde arriva il principe Alberto di Monaco. Ospite d’eccezione in provincia di Avellino il prossimo 4 ottobre che cade di martedì. Il principe visita per la prima volta un feudo che in passato è appartenuto alla famiglia Grimaldi (il nome completo di Alberto II, principe di Monaco dal 6 aprile 2005, è Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi).

Alberto II, che è uno dei più ricchi monarchi al mondo, si recherà, molto probabilmente, presso il castello baronale dei principi Grimaldi, situato proprio al centro del paese dell’Alta Irpinia, che rappresenta un punto di riferimento per turisti provenienti da ogni regione. A Monteverde, il sindaco Antonio Vella in testa, già da qualche giorno si sta lavorando alacremente per organizzare nei minimi dettagli la visita storica del principe Alberto di Monaco.