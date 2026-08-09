“La Notte dei DJ” accende Borgo Ferrovia: musica, food, vino e divertimento ad Avellino

Borgo Ferrovia si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, del buon cibo e dell’intrattenimento con “La Notte dei DJ”, in programma oggi domenica 9 agosto a partire dalle ore 20.

Una serata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso un mix di sonorità, DJ set, enogastronomia e spettacolo. Protagonisti della consolle saranno Saby Real e Pino Freda, affiancati da numerosi artisti.

Per il progetto Raven sono annunciati Osvaldo Fiore, Nicola Addivinola B2B DJ Anri e Claudio Addivinola B2B Cristian Evangelista, mentre per AKA Nadamas saliranno in scena Sergio Tartaglia e Dario De Angelis. A completare la proposta musicale ci sarà la voce di Silvio Cantelmo.

Ma la serata non sarà dedicata soltanto alla musica. Ampio spazio sarà riservato al food & beverage, con la partecipazione di numerose realtà del territorio e diverse proposte gastronomiche: tra i nomi presenti figurano I Favati, Valdifiano, Donnachiara, Bar Firme, Fralù, Malaga, Italia in Pasta, Bradevl, Passione e Tradizione, Toffee, Pizzeria Da Sabino, Smashouse Burger e Resilienti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra realtà del territorio e si inserisce nel programma di valorizzazione e animazione di Borgo Ferrovia, con l’obiettivo di offrire alla città una notte di festa capace di unire giovani, famiglie, appassionati di musica e amanti delle eccellenze enogastronomiche.

Ad aggiungere ulteriore curiosità all’appuntamento è il presidente dell’Associazione per Borgo Ferrovia Walter Giordano, che ha annunciato una gradita sorpresa nel corso della serata, senza però svelarne i dettagli: “Sarà un momento speciale che abbiamo voluto regalare al pubblico di Borgo Ferrovia. Per ora non aggiungo altro: sarà una sorpresa”.

Appuntamento dunque oggi domenica 9 agosto, dalle ore 20, a Borgo Ferrovia – Avellino, per “La Notte dei DJ”: una serata di musica, sapori, divertimento e… una sorpresa tutta da scoprire