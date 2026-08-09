Campagna abbonamenti: prorogata la prima fase

Da
Renato Spiniello
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L’Halley Campania Avellino Basket comunica di aver prorogato la prima fase della Campagna Abbonamenti 2026/2027 “Innamorato, sempre di più” fino al 22 agosto. Per rispondere alle richieste dei propri tifosi, la dirigenza ha deciso di prorogare la prima parte della campagna abbonamenti.

FASE 1 (Fino al 22 agosto)

Dedicata alle tariffe agevolate.

FASE 2 (Da domenica 23 agosto a domenica 27 settembre)

In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un incremento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.

PUNTI VENDITA E MODALITÀ DI ACQUISTO

Gli abbonamenti saranno acquistabili Online sul sito www.vivaticket.com;

Presso tutti i rivenditori autorizzati VIVATICKET, da quest’anno partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde.

Presso il punto vendita ufficiale della società in Corso Vittorio Emanuele n° 254, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00.

PROMO FAMILY

Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:

3 abbonamenti: sconto del 10%

4 o più abbonamenti: sconto del 20%

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Abbonamento Ridotto: Tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019.

Under 6: Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età.

SERVIZI E CONVENZIONI

Pagamento rateale: Confermata la possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti grazie alla partnership con Banca Sella.

Offerta Luce e Gas: Tutti coloro che si abboneranno all’Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva dal nostro sponsor Sev Iren.

IL TABELLONIE PREZZI

PREZZI PRIMA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;

Curva Sud: 90,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;

Curva Sud: 60,00 Euro

PREZZI SECONDA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;

Curva Sud: 100,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro