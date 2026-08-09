Campagna abbonamenti: prorogata la prima fase

L’Halley Campania Avellino Basket comunica di aver prorogato la prima fase della Campagna Abbonamenti 2026/2027 “Innamorato, sempre di più” fino al 22 agosto. Per rispondere alle richieste dei propri tifosi, la dirigenza ha deciso di prorogare la prima parte della campagna abbonamenti.
FASE 1 (Fino al 22 agosto)
Dedicata alle tariffe agevolate.
FASE 2 (Da domenica 23 agosto a domenica 27 settembre)
In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un incremento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.
PUNTI VENDITA E MODALITÀ DI ACQUISTO
Gli abbonamenti saranno acquistabili Online sul sito www.vivaticket.com;
Presso tutti i rivenditori autorizzati VIVATICKET, da quest’anno partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde.
Presso il punto vendita ufficiale della società in Corso Vittorio Emanuele n° 254, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00.
PROMO FAMILY
Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:
3 abbonamenti: sconto del 10%
4 o più abbonamenti: sconto del 20%
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Abbonamento Ridotto: Tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019.
Under 6: Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età.
SERVIZI E CONVENZIONI
Pagamento rateale: Confermata la possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti grazie alla partnership con Banca Sella.
Offerta Luce e Gas: Tutti coloro che si abboneranno all’Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva dal nostro sponsor Sev Iren.
IL TABELLONIE PREZZI
PREZZI PRIMA FASE
Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;
Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;
Curva Sud: 90,00 Euro
RIDOTTI
Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;
Curva Sud: 60,00 Euro
PREZZI SECONDA FASE
Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;
Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;
Curva Sud: 100,00 Euro
RIDOTTI
Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;
Curva Sud: 70,00 Euro
PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA
Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;
Curva Sud: 10,00 Euro
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA
Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;
Curva Sud: 7,00 Euro