In fiamme camion che trasportava pomodori: disagi al traffico in A16

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, subito dopo le ore 14:00 di oggi 12 agosto, è intervenuta sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 107,700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori. Il pesante automezzo proveniente dalla Puglia e diretto nell’Agro Nocerino-Sarnese durante la marcia ha preso fuoco la parte retrostante. Il tempestivo intervento della squadra, supportata anche da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di limitare i danni. Disagi si sono registrati alla circolazione sull’importante arteria che collega la Puglia alla Campania. Non si sono registrate persone ferite.