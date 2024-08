Domani l’ultimo saluto a Domenico Romano, vittima del frontale sulla Ss403

VALLO LAURO- Sara’ celebrato domani pomeriggio l ‘ultimo saluto a Domenico Romano, il quarantottenne papa’ di due bambini deceduto nel terribile frontale avvenuto il primo agosto sulla Ss403 tra Pago e Marzano. La salma di Romano, messa a disposizione della famiglia dopo l’esame autoptico eseguito nel pomeriggio, giungerà alle 15:30 nella chiesa di Maria Ss della Carità in Piazza a Moschiano, dove alle 17 sarà celebrato il rito funebre. La salma sarà tumulata nel cimitero di Moschiano. Un ultimo, mesto viaggio per il papa’ che è rimasto ucciso sul colpo dallo schianto avvenuto con una Fiat Cinquecento guidata da una venticinquenne di Moschiano. Come annunciato dal primo cittadino Sergio Pacia, in occasione dei funerali ci sarà il lutto cittadino.