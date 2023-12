La magia della Natività: a Montaperto terza edizione del Presepe Vivente

A Montaperto, frazione di Montemiletto (AV), si rinnova la tradizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti significativi del periodo natalizio.

Quest’anno, a 800 anni dalla realizzazione del primo Presepe a Greccio, creato da San Francesco, il borgo di Montaperto è pronto a rivivere la terza edizione della rappresentazione della Natività che assumerà un valore aggiuntivo.

L’edizione di quest’anno, si snoderà in due giorni il 29 e il 30 dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 22:30, in cui si rievocheranno le scene principali mettendo insieme la parte storica e quella tradizionale con gli antichi mestieri.

L’evento, ad ingresso gratuito, curato dalla Pro Loco Mons Militum in collaborazione con le associazioni locali e la Parrocchia di Montaperto, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, coinvolgerà tutti i visitatori in un’atmosfera unica che permetterà ad ogni singola persona di immergersi in uno scenario fatto di storia, cultura, tradizioni, valorizzazione, gastronomia e turismo.

Durante il percorso, non mancherà la mantoppola, piatto tipico della tradizione montemilettese che viene tramandato di generazione in generazione e tanti altri prodotti gastronomici, accompagnati dall’ottimo vino delle cantine locali.

“Quest’anno abbiamo dedicato massimo impegno per la valorizzazione del borgo – afferma il Presidente della Pro Loco Florindo Garofalo – mettendo in evidenza tutto ciò che è strutturale e architettonico del borgo di Montaperto. L’intero iter andrà a valorizzare questa nostra perla, che racchiude la nostra storia. Ringrazio i soci, i cittadini di Montemiletto e del borgo di Montaperto, l’Amministrazione Comunale, le associazioni partecipanti e invito tutti voi a venirci a far visita”.

“Abbiamo cercato al massimo di impegnarci sui dettagli dell’evento, che vuole mettere al centro dell’attenzione il borgo di Montaperto – afferma il Direttore Artistico Ronald Polchowski – altro gioiello che come Comune abbiamo e ne siamo orgogliosi”.