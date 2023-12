Benevento, furto aggravato nel bar del centro, denunciate due persone

Nella mattinata odierna, personale dipendente della Stazione Carabinieri di Benevento unitamente a quello del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno deferito un 41enne del posto ed una 35enne residente nell’agrigentino ma da alcuni mesi domiciliata in Benevento, per il reato di furto aggravato in un noto locale di questo centro avvenuto nella nottata di ieri.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri precedenti furti.

I due agivano alla prime luci dell’alba dopo essersi assicurati che non vi fosse nessuno nei paraggi. L’uomo, con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata dell’ingresso di un noto bar ubicato in questo Corso Garibaldi e, dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto la somma di 70 euro, mentre la donna fungeva da palo per poi, darsi alla fuga.

La segnalazione al 112 del proprietario all’apertura dell’esercizio ha però consentito alle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri di recarsi immediatamente sul posto per accertare quanto accaduto. I militari attivatisi subito per le ricerche dei colpevoli, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, li hanno identificati nel 41enne e nella 35enne, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento.

L’odierna operazione rientra nell’ampio dispiegamento di pattuglie disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, finalizzato ad un mirato e articolato controllo del territorio, per prevenire e reprimere i reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

I due sono allo stato indagati e quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.