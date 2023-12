La magia dei mercatini di Natale in Irpinia: ecco tutti gli appuntamenti

Ecco tutti gli appuntamenti dei mesi di dicembre e gennaio in Irpinia: *Per eventuali segnalazioni potete mandare una mail direttamente a redazione@irpinianews.it se si tratta di evento a ingresso gratuito sarà inserito nella nostra lista. Mercatini di Natale in città

Avellino si prepara al Natale. Fervono i preparativi per i Nuovi Mercatini di Natale della Città di Avellino. Un nuovo format studiato nei minimi particolari, solo eccellenze made in Irpinia, in Chalet di legno dal design avveniristico e dal calore nordico. Il tutto targato Visit Irpinia, la start up che accompagnerà gli avellinesi in questo nuovo ed esclusivo mood natalizio.

Per tutto il mese di dicembre e fino all’arrivo dell’Epifania, i Mercatini di Natale coloreranno piazza Libertà con eleganza e qualità, rendendo quello spaccato di città un posto avvolgente e magico dove trascorrere piacevoli momenti di festa insieme ad amici e parenti.

Taurasi, il Presepe di Montevergine nel centro storico

Dal week end dell’8 dicembre fino al 6 gennaio 2024 dalla mostra del presepe dell’Abbazia di Montevergine alla degustazione nell’enoteca regionale, un calendario ricco di eventi per vivere insieme la magia del Natale. Cervinara: la magia del Natale tra mercatini, sfilate e animazione Dal 17 dicembre al 6 gennaio: tradizioni, cultura, musica, commedie, animazione, mercatini e spettacoli sono gli elementi del ricco cartellone volto a far vivere l’atmosfera natalizia Serino “La Magia del Natale” con il Presepe Vivente ed il Villaggio Natalizio Dall’8 dicembre Luminarie, il Giardino di Natale gonfiabile e cineforum alcune delle attrazioni in cartellone “Natale a Montoro”: Arte, Musica e Spettacoli Ricco cartellone di eventi natalizi fino al 5 Gennaio 2023 promosso dall’amministrazione comunale. Tante le iniziative culturali, gli spettacoli e i momenti ludici rivolti ai più piccoli, per trascorrere in armonia le festività Mirabella Eclano: “Il Natale che non ti aspetti!” La Casa di Babbo Natale, animazione per grandi e piccoli, Mercatino della Solidarietà. Sabato 17 Dicembre l’arrivo di Babbo Natale per incontrare i bambini. Il programma, che si intreccerà con quello religioso, ha preso il via l’8 Dicembre per concludersi il 6 Gennaio. Sant’Angelo a Scala, nel Paese dei Due Papi: “Christmas Village” Cartellone ricco di eventi fino al 6 gennaio 2023. Tra gli eventi in programma, particolare attenzione al mercatino di Natale che si terrà dal 20 al 22 dicembre: 27 stand, espositori provenienti da tutta la Campania Ospedaletto d’Alpinolo: i mercatini di “Natale Insieme 2022” tra spettacoli e divertimento I weekend di Sabato 10 e Domenica 11 e di Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre, dalle 16.30, presso Piazza Mercato il suggestivo mercatino di “Natale Insieme 2022”. L’imperdibile foto con Babbo Natale, laboratori, clownerie e magie, cantastorie e animazione teatrale, spettacoli di musica live e il dj set di “Dj Ciro”: il tutto per vivere appieno la magica atmosfera natalizia Prata: Piccolo Mercatino e i “focaracci” di Santa Lucia La Pro Loco di Prata P.U. in collaborazione con la Condotta Slow Food Avellino Aps, organizza Il 12 dicembre 2022 il “Piccolo Mercatino di S. Lucia”. Tra i vicoli del borgo antico i tradizionali “Focaracci”

Forino, la magia del “Mercatino di Natale”