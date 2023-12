Il Pino Irpino parte da Montevergine: al via la decima edizione

Puntuale alle 13:30 è partita la decima edizione del Pino Irpino da Montevergine, in occasione della doppia celebrazione dei 900 anni della fondazione del Santuario e dei 10 anni dell’iniziativa solidale. Durante questo evento simbolico, si sono scambiati doni insieme all’Abate. Dopo la discesa in funicolare, un’esperienza prima volta per la carovana, è già tempo di ripartire.

Il primo pomeriggio di tappe ha riscaldato i motori dei partecipanti. Grande entusiasmo e partecipazione hanno contraddistinto le prime piazze, un viaggio che ha portato il Pino Irpino attraverso le aree del Partenio, oltre al Vallo Lauro – Baianese, per una prima giornata decisamente insolita. Questa giornata si concluderà a Rotondi dopo aver attraversato l’intera Valle Caudina.

In ogni piazza, le dieci candeline del decimo anniversario del Pino Irpino sono state spente. In molti comuni, giovani di 10 anni hanno festeggiato insieme alla carovana.

Importante anche la raccolta solidale, che ha già segnato cifre significative e che è già stata avviata per essere distribuita alle Caritas diocesane territoriali, permettendo sin da subito la distribuzione alle famiglie.

Domani la carovana proseguirà per la seconda giornata di tour con 40 tappe da Chianche fino a Guardia dei Lombardi, portandosi nel cuore dell’Irpinia. Dal cuore della Valle del Sabato, terra del greco di tufo, alle zone del Fiano e del Taurasi, attraverserà poi la Baronia.

Il Pino Irpino è un’iniziativa dell’Associazione #Irpiniativogliobene, patrocinata dalla Provincia di Avellino, con il sostegno di CESVOLAB e la collaborazione di PcAlive Consulting, Polilop, Monkey Adv, Mappamondo, Vincent, Auto Motor Service, MaDaCos Garden Center, Don Tonino Bello ODV.

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023 – GIORNO 2

CHIANCHE 8.12 PETRURO IRPINO 8.26 TORRIONI 8.42 SANTA PAOLINA 9.01 MONTEFUSCO 9.15 PIETRADEFUSI 9.34 VENTICANO 9.48 TORRE LE NOCELLE 10.05 MONTEMILETTO 10.21 PRATOLA SERRA 10.43 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 10.57 TUFO 11.15 ALTAVILLA IRPINA 11.36 GROTTOLELLA 11.59 CAPRIGLIA IRPINA 12.15 MONTEFREDANE 12.35 MONTEFALCIONE 14.06 LAPIO 14.30 SAN MANGO SUL CALORE 14.53 TAURASI 15.18 SANTA’ANGELO ALL’ESCA 15.38 LUOGOSANO 15.55 PATERNOPOLI 16.14 FONTANAROSA 16.38 MIRABELLA ECLANO 17.00 GROTTAMINARDA 17.25 FLUMERI 17.51 SAN SOSSIO BARONIA 18.11 SAN NICOLA BARONIA 18.26 VALLESACCARDA 18.49 TREVICO 19.10 VALLATA 19.34 CARIFE 19.55 CASTEL BARONIA 20.15 STURNO 20.36 FRIGENTO 20.55 GESUALDO 21.13 VILLAMAINA 21.35 ROCCA SAN FELICE 22.05 GUARDIA LOMBARDI 22.26