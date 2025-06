La lite, l’appuntamento tra due minorenni, i coltelli e la tragedia sventata dalla Polizia

AVELLINO- Una lite qualche giorno prima e la promessa che non sarebbe finita lì. Una resa dei conti rinviata e una sorta di duello fissato nella villa comunale di Via Colombo, dove però i due contendenti non avevano messo in conto il senso civico che ancora resiste e la prontezza e l’esperienza di un equipaggio delle Volanti di Via Palatucci. Una combinazione perfetta che ha evitato il peggio. Infatti i due coltelli rinvenuti nella disponibilita’ dei due sfidanti, poco più che quattordicenni avevano una offensivita’ e un grado di lesivita’ elevato. La tragedia è stata evitata. Ma lo choc per quello che poteva succedere resta tutto. Anche perche’ non si trattava di un incontro occasionale e tra i due minorenni c’era stata gia’ una lite qualche giorno prima. Ieri pomeriggio, quando sono giunti in Via Colombo, quei coltelli non sono passati inosservati. La segnalazione a Via Palatucci. Sul posto una pattuglia che grazie all’esperienza ha compreso subito chi tra i ragazzi che stavano tentando di allontanarsi, poteva detenere il coltello. L’esito della perquisizione è positivo. Dai cellulari dei due protagonisti di questa vicenda scioccante arrivano i riscontri ai motivi per cui si trovavano nella villa comunale. Sul caso e’ stato aperto un fascicolo da parte della Procura per i Minorenni di Napoli. Da Via Palatucci intanto si era gia’ parlato della massima allerta e della tolleranza zero per questi episodi, l’intervento rapido di ieri pomeriggio lo ha dimostrato. E il questore Pasquale Picone, che ai giovani proprio di recente ha dedicato una serata per comprendere che serve fiducia nelle forze di Polizia e c’e’ un impegno che può ovviare al clima di violenza tra i giovani, aveva anche chiarito che ciò non volesse dire non attenzionare le criticità. Aerre