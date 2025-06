A San Tommaso suonano le Note di Legalità: un’armonia tra cittadini e istituzioni

San Tommaso sulle Note di Legalità. Un concerto aperto alla cittadinanza e con la partecipazione del Prefetto Rossana Riflesso e delle Autorità civili, religiose e militari, della Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e dell’orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” di Avellino.

“Due istituzioni — il Conservatorio e la Fanfara dell’Arma — che simboleggiano insieme l’armonia tra i cittadini e le istituzioni, tra i giovani e l’Arma, tra la cultura e il rispetto delle regole che poi è il rispetto delle persone” ha commentato a margine della cerimonia il Colonnello Domenico Albanese, Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino.

“Quello di questa sera – ha spiegato Albanese – è un omaggio che si unisce a un filo ideale che abbiamo svolto nel corso di tutto quest’anno, insieme ai comandanti di stazione, in tutte le comunità irpine. Un percorso che ha trovato il suo compimento nella celebrazione del 211° anniversario di fondazione dell’Arma, lo scorso 5 giugno, a Piazza Mazzini.

Consentitemi di dire che questo vuole essere anche un messaggio di buona cittadinanza – ha continuato l’alto ufficiale -. Perché dico questo? Qualcuno ha detto — e condivido quest’espressione — che ogni orchestra è una metafora della società. A prescindere dallo spartito che siamo chiamati a leggere o dallo strumento del quale disponiamo, ciascun elemento deve lavorare affinché si realizzi l’armonia del bene comune. Senza distonie, senza stonature: cioè, in altri termini, senza prevaricazioni. Se questo è vero in generale, a mio avviso lo è ancora di più questa sera. Il bene comune vive e si alimenta di ciò che i cittadini fanno nei quartieri. E più è forte la fiducia nelle istituzioni all’interno dei nostri quartieri, più questa fiducia diventa diffusiva e contagiosa e più si alimenta nel rapporto tra cittadini e istituzioni. E’ essenziale questo rapporto. È per questo che cerchiamo di alimentarlo anche con iniziative come questa. Con iniziative di prossimità che servono a confermare i sentimenti che l’Arma nutre nei confronti dei cittadini, così come i sentimenti che i cittadini da sempre riservano alla nostra Istituzione” ha concluso Albanese.