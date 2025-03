La lite e poi il ferimento, il cinquantanovenne di Aiello resta in prognosi riservata

AIELLO DEL SABATO- Una lite e poi il fendente, molto probabilmente inferto alle spalle e con una certa violenza, visto che gli ha sfiorato il polmone sinistro e a causa di un’ improvviso peggioramento delle sue condizioni ha determinato un intervento di urgenza concluso in serata al Moscati. E’ quello avvenuto intorno alle quattordici di oggi ad Aiello del Sabato. La dinamica dei fatti, le circostanze che hanno portato al ferimento e le determinazioni assunte sia dall’Autorita’ Giudiziaria che dalla polizia giudiziaria non sono state ancora rese note. Per cui i fatti certi sono pochi. Il primo e’ che allo stato il cinquantanovenne fabbro di Aiello del Sabato, giunto nel primo pomeriggio al Pronto Soccorso del Moscati con mezzi propri per una ferita da taglio resta ancora in prognosi riservata. Una sola coltellata, quella che oltre a sfiorargli un polmone gli avrebbe anche danneggiato una costola. Un colpo vibrato con decisione, quello che gli avrebbe inferto (perché al momento anche sulla generalità della presunta feritrice non c’è ancora nessuna notizia ufficiale) una cinquantunenne dello stesso comune irpino. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe stata tra i due una lite, ignoti ed affidati ai rumors anche i rapporti tra la vittima e l’autore del ferimento. Al momento ci sarebbero indagini in corso da parte della locale stazione dei Carabinieri. La donna sarebbe stata denunciata per lesioni. Non e’ noto se l’arma utilizzata per il ferimento, verosimilmente un coltello sia stato sottoposto a sequestro o meno da parte dei militari dell’Arma. Molto probabilmente nella giornata di domani ci potrebbero essere sviluppi su quanto avvenuto.