Nusco, incendio al tetto di un capannone. Indagini in corso

Nella serata di ieri, nella zona industriale di Nusco, i Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti con i Vigili del Fuoco di Lioni, presso una ditta, dove per cause accidentali si è incendiato parzialmente il tetto del capannone, all’altezza della canna fumaria del forno.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.