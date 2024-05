La lettera al Moscati: grazie per la dignità delle cure nelle ultime ore di nostra madre

Dopo una breve malattia è venuta a mancare la signora Vanda Iannaccone in Verderosa. Nei suoi ultimi tre mesi di vita è stata amorevolmente assistita dallo staff delll’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Le famiglie Iannaccone e Verderosa sentono dal profondo del cuore il dovere di ringraziare il Direttore Generale dell’AORN “San Giuseppe Moscati”, dott. Renato Pizzuti e il Direttore dell’Area Tecnica e Patrimonio, ing. Sergio Casarella per la qualità e la elevata professionalità dell’assistenza ricevuta, per il livello della struttura sanitaria, il comfort degli ambienti, i servizi, la logistica, l’eccellenza delle apparecchiature elettromedicali e riabilitative presenti che rendono il plesso ospedaliero all’avanguardia nazionale.

Il ringraziamento sentito, profondo e commosso va a tutto il personale medico, paramedico e di staff di ciascun reparto in cui è stata tenuta in degenza.

Tutti si sono prodigati per darle ancora una speranza e una possibilità di vita dignitosa: l’empatia e il garbo hanno reso meno doloroso e triste questo periodo. Un plauso da parte delle famiglie Iannaccone e Verderosa, giunga ai Primari dei reparti di Neurologia, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Medicina Interna, Riabilitazione e Rianimazione in cui è stata ricoverata ed in particolar modo la nostra gratitudine va alla dott.ssa Maria Amitrano, al dott. Giovanni Panariello e al dottor Angelo Storti.

Tutti possono fregiarsi di dirigere una struttura eccellente e avvalersi di personale dalle encomiabili qualità professionali ed umane.

Un grazie anche agli amici, dott.ssa Maria Majorana e Maria Marsella, dott. Angelo Buglione, la dott.ssa Marika Sirignano e la dott.ssa Anna Venga che ci hanno dimostrato il loro profondo affetto.