Forza Italia, Anna Maria Vecchione si dimette da coordinatrice cittadina

Anna Maria Vecchione ha presentato le dimissioni dalla carica di coordinatrice cittadina di Forza Italia.

“Nel contesto delle recenti dinamiche, desidero chiarire alcuni punti. La scelta di Rino Genovese è stata fatta perché rappresentava, all’interno della coalizione, l’opzione ritenuta più opportuna. Tuttavia, nel corso del tempo, si sono verificati cambiamenti e io non sono stata coinvolta in alcun tavolo di discussione poiché non mi è stato richiesto. Attualmente, mi troverei a dovermi candidare con una lista Forza Avellino che non rispecchia le mie idee, insieme a consiglieri uscenti con cui non mi identifico. Non ritengo equo il mancato coinvolgimento di candidati di Forza Italia e non credo sia giusto attribuire le responsabilità di una politica fallimentare solo alla segretaria cittadina. Sebbene sia la prima volta che Forza Italia partecipa alle elezioni comunali senza simbolo, una diversa strategia avrebbe potuto riscuotere maggiore consenso. Tuttavia, una volta che la decisione è stata ufficializzata dalla direzione, o ci si adegua o si prende una posizione netta. Ho tentato di mediare, ma in politica contano i numeri più che i desideri individuali. Considerando la mia formazione politica e i miei valori, non posso accettare certe scelte e non voglio essere strumentalizzata. Non voglio contribuire a un clima di sfiducia verso Avellino. Con questo annuncio, presento le mie dimissioni dalla carica di segretaria cittadina”.

Nel frattempo, il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha annunciato che, di comune accordo con il coordinatore provinciale Carmine De Angelis, il senatore Francesco Silvestro è stato nominato commissario del partito ad Avellino.