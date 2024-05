Tutto pronto per la 4° Edizione del Festival Canoro “Città di Montemiletto”

Tutto pronto per il Festival Canoro “Città di Montemiletto”, giunto alla sua 4^ edizione con “Notte di Note”. L’evento si svolgerà sabato 3 agosto 2024 alle 21:00 nella suggestiva Piazza IV Novembre di Montemiletto (AV). La kermesse è organizzata dall’Associazione “Musica Insieme” Blue Night Band, in collaborazione con il Comitato della Festa in onore del Santo Patrono San Gaetano. I promotori principali di questa manifestazione, fortemente voluta nella cittadina irpina, sono Fabio Frusciante e Piepaolo Figliolino.

Il concorso vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta la regione Campania, accompagnati dal vivo da un gruppo musicale attentamente selezionato e diretto da Antonio Nardone. Sarà una vera sfida per gli aspiranti vincitori, desiderosi di aggiudicarsi il trofeo “Città di Montemiletto”. Numerose richieste di partecipazione sono già pervenute, testimonianza dell’interesse suscitato dal concorso musicale.

La giuria, composta da musicisti e maestri di musica, garantirà un voto imparziale. Tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della loro partecipazione, oltre ai premi per i migliori classificati.

Il 3 agosto, Piazza IV Novembre sarà animata da divertimento e buona musica, con interpreti di grande talento che eseguiranno brani che hanno segnato la storia della musica italiana, rendendo arduo il compito della giuria.

C’è grande attesa per questo evento, considerando la lunga tradizione di Montemiletto nelle manifestazioni canore, che arricchirà ulteriormente il patrimonio artistico della comunità. La location, Piazza IV Novembre, si presta perfettamente a eventi di questo tipo, grazie alla sua conformazione e allo spazio a disposizione del pubblico.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di Paolo Caiazzo, noto cabarettista di Rai2 e partecipante al programma “Made in Sud”, oltre che ospite in molte trasmissioni televisive nazionali. Tutti gli ingredienti sono dunque presenti affinché questa quarta edizione di “Notte di Note” sia una serata di sano divertimento per il pubblico e gli artisti in gara.