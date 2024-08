I Vigili del Fuoco da diverse ore sono a lavoro per incendi che hanno coinvolto il territorio irpino.

Tre sono gli incendi che si sono sviluppati, precisamente a Solofra in località Turci Castello, ad Aquilonia, Calitri e Castelvetere, in quest’ultimi tre comuni sono ancora in atto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino e in supporto caschi rossi della Toscana.