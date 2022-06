La guida completa a cosa fa effettivamente una VPN

Questo articolo è una guida completa a cosa fa una VPN e perché ne hai bisogno.

Una VPN, o Virtual Private Network, è un servizio che ti consente di accedere a Internet in modo sicuro e privato instradando la tua connessione attraverso un tunnel crittografato.

Le VPN sono essenziali per proteggere la tua sicurezza e privacy quando usi Internet. Consentono di navigare sul Web senza essere tracciati da terze parti come ISP, inserzionisti e hacker. Ti consentono anche di accedere a contenuti bloccati come Facebook in Cina o YouTube in Iran.

Introduzione: cos’è una VPN e perché è necessaria?

Una VPN è una rete privata virtuale che può essere utilizzata per proteggere i tuoi dati e la tua identità su Internet. Lo fa crittografando tutti i tuoi dati, rendendo impossibile per chiunque intercettare o leggere ciò che stai facendo online. Una VPN può anche essere utilizzata per aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti non disponibili nel tuo paese.

Una VPN è necessaria perché fornisce sicurezza e anonimato su Internet.

Ma andiamo a capire meglio come funziona la sicurezza di una VPN. Iniziamo dal parlare dei diversi protocolli VPN.

Come funziona un protocollo VPN?

Un protocollo VPN è un insieme di istruzioni che aiutano il tuo computer a connettersi a un server VPN. Esistono molti protocolli VPN, ma i più popolari sono PPTP, L2TP e OpenVPN.

La principale differenza tra PPTP, L2TP, WireGuard e OpenVPN è il loro livello di sicurezza. PPTP ha il livello di sicurezza più basso, mentre OpenVPN ha quello più alto.

Avrai bisogno di una VPN che non tenga i registri. Una VPN fornisce anche una certa protezione dal tuo provider di servizi Internet (ISP) e da ficcanaso di terze parti, come gli hacker.Diversi tipi di VPN e come si possono confrontare l’una contro l’altra Una VPN crittografa il tuo traffico Internet, instradandolo attraverso un server remoto prima di consentirti di connetterti. Sono utili anche per accedere a servizi e siti che di solito sono bloccati dal tuo ISP o dalle leggi sulla censura del tuo paese Le VPN possono essere un buon modo per proteggersi dagli hacker e mantenere le tue attività private agli inserzionisti e alle agenzie governative, ma non sono infallibili . È inoltre possibile utilizzare le VPN per guarda streaming video o aggirare il geoblocking.

Un buon provider VPN ti aiuterà a evitare questi problemi e a fornire maggiore sicurezza e privacy. Il modo migliore per scegliere una VPN è guardare quali provider hanno il maggior numero di server, i metodi di pagamento più sicuri e un track record per contrastare il governo interferenza con il loro servizio.

Quali Tipi di VPN Esistono?

Esistono due tipi di VPN: gratuite e a pagamento. Le VPN a pagamento offrono più funzionalità di quelle gratuite, ma possono essere costose. Alcune di queste funzionalità includono velocità più elevate, accesso remoto ai file da qualsiasi luogo, nessuna pubblicità o limiti alla larghezza di banda e più paesi a cui connettersi.

Le VPN Aiutano Davvero a Navigare in Modo Anonimo?

Una rete privata virtuale (VPN) è un tipo di software che consente alle persone di navigare in Internet in modo anonimo. Le VPN sono solitamente utilizzate da aziende e privati che condividono dati sensibili e desiderano mantenere private le proprie abitudini di navigazione.

Il software VPN crittografa tutti i tuoi dati, incluso il tuo indirizzo IP, il che significa che il tuo ISP non può vedere cosa stai facendo online. La VPN nasconde anche la tua identità sostituendola con l’indirizzo IP dei propri server. Per cui sì, usare una VPN è decisamente un ottimo modo per navigare in modo più anonimo sul web.