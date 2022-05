La guerra oscura le prospettive economiche globali mentre l’inflazione accelera

Le prospettive economiche globali sono state gravemente arretrate, in gran parte a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Questa crisi si sta sviluppando anche se l’economia globale non si è ancora completamente ripresa dalla pandemia.

Già prima della guerra, l’inflazione in molti paesi era aumentata a causa degli squilibri tra domanda e offerta e del sostegno politico durante la pandemia, provocando un inasprimento della politica monetaria. Inoltre gli ultimi blocchi in Cina, dovuti ad alcuni strascichi del Covid, potrebbero causare nuovi colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali.

L’impatto sulle economie globali

In questo contesto, al di là del suo immediato e tragico impatto umanitario, la guerra rallenterà la crescita economica e aumenterà l’inflazione. I rischi economici complessivi sono aumentati notevolmente e i compromessi politici sono diventati ancora più difficili.

Rispetto alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale di gennaio, la crescita globale è proiettata al 3,6% sia nel 2022 che nel 2023. Ciò riflette l’impatto diretto della guerra sull’Ucraina e delle sanzioni sulla Russia, con entrambe le nazioni che dovrebbero subire forti contrazioni. Le prospettive di crescita di quest’anno per l’Unione Europea sono state riviste al ribasso di 1,1 punti percentuali a causa degli effetti indiretti della guerra, rendendola il secondo maggior contributore alla revisione generale al ribasso.

La guerra si aggiunge alla serie di shock dell’offerta che hanno colpito l’economia globale negli ultimi anni. Come le onde sismiche, i suoi effetti si propagheranno in lungo e in largo, attraverso i mercati delle materie prime, il commercio e i collegamenti finanziari. La Russia è un importante fornitore di petrolio, gas e metalli e, insieme all’Ucraina, di grano e mais. La riduzione delle forniture di queste materie prime ha fatto salire notevolmente i loro prezzi. I più colpiti sono gli importatori di materie prime in Europa, Caucaso e Asia centrale, Medio Oriente e Nord Africa e Africa subsahariana. Ma l’impennata dei prezzi di cibo e carburante danneggerà le famiglie a basso reddito a livello globale, comprese le Americhe e il resto dell’Asia.

L’Europa orientale e l’Asia centrale hanno ampi collegamenti commerciali e di rimesse con la Russia e si prevede che ne risentiranno. Lo spostamento di circa 5 milioni di ucraini nei paesi vicini, in particolare Polonia, Romania, Moldova e Ungheria, si aggiunge alle pressioni economiche nella regione.

La pressione sulle autorità economiche e i mercati finanziari

L’incertezza attorno a queste proiezioni è notevole, ben al di là del normale intervallo. La crescita potrebbe rallentare ulteriormente mentre l’inflazione potrebbe superare le proiezioni se, ad esempio, le sanzioni si estendessero alle esportazioni di energia russe. La continua diffusione del virus potrebbe dare origine a varianti più letali che sfuggono ai vaccini, provocando nuovi blocchi e interruzioni della produzione.

Anche se i responsabili politici si concentrano sull’attenuazione dell’impatto della guerra e della pandemia, altri obiettivi richiederanno la loro attenzione. La priorità più immediata è porre fine alla guerra.

In questo contesto difficile, le politiche a livello nazionale e gli sforzi multilaterali svolgeranno un ruolo importante per alleviare le pressioni sui mercati, come abbiamo già illustrato in un recente articolo. Le banche centrali dovranno adeguare con decisione le proprie politiche per garantire che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine rimangano ancorate. Una comunicazione chiara e indicazioni prospettiche sulle prospettive della politica monetaria saranno essenziali per ridurre al minimo il rischio di aggiustamenti dirompenti.

Nel giro di poche settimane, il mondo ha sperimentato ancora una volta un grande shock. Proprio mentre era in vista una ripresa duratura dalla pandemia, è scoppiata la guerra, che potenzialmente ha cancellato i recenti guadagni. Le numerose sfide che dobbiamo affrontare richiedono azioni politiche commisurate e concertate a livello nazionale e multilaterale per prevenire esiti ancora peggiori e migliorare le prospettive economiche per tutti.