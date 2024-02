La giovane cantante BigMama interviene nell’aula dell’assemblea dell’Onu

A New York, in occasione dell’assemblea dell’Onu, tra gli ospiti la giovane cantante irpina Marianna Mammone, in arte BigMama, protagonista del Festival di Sanremo.

Per la rapper irpina tanta è stata l’emozione per la sua prima volta a New York, dov’è riuscita a portare il suo messaggio contro ogni forma di discriminazione davanti ad una maestosa platea, fatta di giovani.

“Per me è fondamentale trasmettere un messaggio forte per giovani come me, ci tengo a spiegare quella che è la mia storia per far capire quanto sia importante credere nei propri sogni a prescindere da chi si è e da dove si viene” – afferma Big Mama.