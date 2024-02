Operaio morto alla Fca, cinque indagati per omicidio colposo: lunedì l’autopsia

PRATOLA SERRA- Cinque indagati per omicidio colposo per la morte del cinquantaduenne operaio di Acerra rimasto incastrato in una macchina alla FCA di Pratola Serra.

La Procura di Avellino, sulla base della prima informativa depositata dai Carabinieri del Comando Provinciale, che indagano insieme all’Ispettorato del Lavoro, ha iscritto i cinque, tutte figure riferite allo stabilimento e all’impresa di cui era dipendente la vittima anche per consentire che possano nominare un proprio consulente alle operazioni di accertamento irripetibile che lunedì mattina il pm che conduce le indagini, il sostituto procuratore Luigi Iglio, disporrà per l’esame medico legale sulla salma del cinquantaduenne.

In questi casi si tratta di un atto dovuto, quello della notifica dell’informazione di garanzia in vista degli accertamenti.