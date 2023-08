La Festa del Libro, l’evento culturale a Sant’Andrea di Conza

Giunta alla sua 11esima edizione, l’evento è programmato per lunedì 21 e martedì 22 agosto 2023 a Sant’Andrea di Conza (AV).

Promosso dall’Amministrazione comunale di Sant’Andrea di Conza, in collaborazione con le associazioni del paese, rientra nel progetto “Itinerari Irpini tra cultura, storia, teatro e tradizioni”, ed è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020: Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.



Inoltre, la manifestazione vede anche il Patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici e dell’Osservatorio sulla governance per l’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’Università Federico II di Napoli.

Si prevedono incontri editoriali, a cui prenderanno parte: Amedeo Colella, umorista e scrittore napoletano, che presenterà il 21 agosto alle 20.00 con ironia e leggerezza il suo libro “Napoli 365”. Colella è reduce dal format in onda su Canale 21 “Nisciuno nasce ‘mparato” e i numeri in TV e sui social sono straordinari.

Colella e Frasca si muoveranno in un spazio di emozioni artistiche, con libri appesi a mò di bucato ad asciugare e mercatini. Editoria locale e non, laboratori ludico-didattici per bambini con lo scrittore di favole Angelo Coscia, che alle ore 17:00 del 21 agosto aprirà il festival.

Non mancherà l’enogastronomia nella notte tra i vicoli e convegni.

Sempre il 21 il filosofo Filippo Cannizzo presenterà il suo “Lacrime di gentilezza” insieme allo storico Erberto Petoia, a Francesco Celli di Info Irpinia e ai sindaci di Sant’Andrea di Conza e Procida, Pompeo D’Angola e Raimondo Ambrosino.

Lo scenario serale del 21 agosto si aprirà con Colella e a seguire lo stand-up comedian Davide DDL, presentati rispettivamente da Bruno Gambardella e Maria Laura Amendola”.

“Il legame tra le due comunità iniziato nel 2022 si rinsalda nel segno della cultura”, spiega D’Angola. La Festa del Libro ha sempre più significati. Dare a cittadini e visitatori un’offerta artistica e culturale di qualità, far conoscere il nostro borgo all’esterno e creare nuove relazioni. Dopo il decimo anno iniziamo a pensare in grande. E riproponiamo il nostro format fatto di autori, di libri che verranno anche regalati ai visitatori, di musica. E’ una festa e come tale va vissuta”.

Il 22 agosto, da Napoli la giornalista e scrittrice Simona Frasca, autrice del volume “Mixed by Erry”. Il libro ha ispirato l’omonimo film di Sydney Sibilia e Frasca racconta la vera storia dell’incredibile avventura dei fratelli Frattasio, che costruirono la prima etichetta discografica italiana, seppur non ufficiale.

Un calendario fittissimo di appuntamenti. Nel pomeriggio, da cornice il salotto letterario con gli scrittori Giuseppe Vallario, Alfonso Sturchio, Paolo Farina, Michele Grilli, moderati da Floriana Guerriero. A seguire l’omaggio a Cormac McCarthy con un reading di Michele Lanza e la presentazione del libro “Mixed by Erry”. L’autrice Simona Frasca verrà intervistata da Antonio Scolamiero. Alla serata interverrà Gianpiero Verosimile, prima nelle vesti di ex negoziante di dischi e poi di Dj.

Nelle notti di Sant’Andrea di Conza a ogni stand corrisponderà un musicista. Marco Zurzolo il 21. Ed ancora Luigi Bellino, Luigi Capone, Genesio Antoniello, Gino Siconolfi, Gabriele Antoniello, Fabrizio Mandara.