Montoro, rissa in un bar. Provvedimento DacUr a carico di 5 persone

Il Questore di Avellino, ha emesso il provvedimento DacUr, nei confronti di cinque persone, residenti tra il Comune di Montoro e Solofra.

I 5 indagati per il reato di rissa avvenuta alla fine dello scorso mese di giugno, all’interno di un bar sito nella piazza centrale di Montoro.

Tuttavia i primi accertamenti effettuati sul posto e successivamente le immagini acquisite dai militari dell’Arma, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento, che aveva provocato tra l’altro il danneggiamento di alcune sedie e la rottura di un espositore da banco, nonché di identificare i protagonisti della vicenda, alcuni dei quali, risultati con pregiudizi di polizia a carico. Questi ultimi venivano denunciati in stato di libertà dagli stessi militari alla Procura della Repubblica di Avellino.

Il Questore di Avellino, a seguito di proposta dell’Arma dei Carabinieri e dopo aver disposto la chiusura del locale per un periodo di 10 giorni, ha emesso il provvedimento in voce nei confronti dei 5 soggetti vietando loro di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze del locale per la durata di un anno.

Avverso i provvedimenti irrogati è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Avellino, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente, nel termine rispettivamente di giorni 30 e 60 dalla notifica.