Benevento, controlli dei Carabinieri: 2 arresti

Nella decorsa nottata, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, personale del Nucleo Radiomobile di Benevento, supportato da altri militari di San Giorgio del Sannio, è intervenuta in San Nicola Manfredi, per una lite in abitazione.

Sul posto la presenza di personale del 118 che stava visitando una donna, in stato di gravidanza, la quale asseriva che poco prima era stata colpita al volto, dal compagno, con alcuni schiaffi. Accertato che il soggetto era destinatario di un provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, emesso dall’A.G. di questo capoluogo nel 2022, e che tale condotta si era peraltro reiterata nel tempo, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto e su disposizione del P.M. di turno, collocato al regime degli arresti domiciliari.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare dei furti in abitazione, con l’impiego di 20 pattuglie dislocate su tutta l’area di competenza da Amorosi a Morcone. Sono stati controllati 78 veicoli e 117.

Ancora, in Puglianello, nel tardo pomeriggio, un 43enne sannita, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Cerreto Sannita poiché è stato sorpreso mentre asportava carburante con un tubo di plastica da un Tir IVECO parcheggiato nei pressi della zona industriale a ridosso della SS 372 Telesina. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, in attesa dell’udienza di convalida.

Il tubo di plastica, la tanica e gli altri attrezzi utilizzati sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario dopo aver formalizzato la denuncia.

Inoltre, in Amorosi è stato controllato un 22enne alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di giuda, senza la prevista copertura assicurativa e senza revisione. Nel corso degli accertamenti è emerso che il giovane era già stato sanzionato per guida senza patente, quindi recidivo, pertanto l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per la successiva confisca ed affidata a ditta convenzionata per la custodia.

Infine, nei comuni di Telese Terme, San Salvatore Telesino, Guardia Sanframondi, Morcone e Pontelandolfo sono state elevate numerose sanzioni amministrativa al Codice della Strada per veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria e mancata revisione periodica.