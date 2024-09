La Famiglia Barbati regala un’ambulanza all’Ospedale di Ariano Irpino. Si terrà venerdì 6 settembre, alla presenza del Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e del Vescovo di Ariano Irpino, Sergio Melillo, alle ore 10 presso il piazzale antistante il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” la cerimonia di consegna e benedizione dell’Unità mobile di Rianimazione in memoria del notaio Salvatore Barbati.

L’ambulanza di ultima generazione è equipaggiata con tutta la strumentazione per la ventilazione polmonare del paziente critico sia adulto che pediatrico, per il monitoraggio dei parametri vitali, per le pratiche di defibrillazione manuali ed automatiche e di rianimazione.

Il mezzo di soccorso è stato donato dalla famiglia Barbati all’Ospedale di Ariano Irpino per ringraziare il personale ospedaliero per l’impegno, la professionalità e l’umanità profusi quotidianamente nei confronti dei pazienti del presidio ospedaliero e del compianto notaio Barbati a cui è intitolata l’unità mobile.