Parco del Partenio: al via l’iter per l’attivazione di 7 Tirocini di Inclusione Sociale

E’ stato pubblicato alla sezione news del sito dell’Ente Parco Regionale Del Partenio, l’Avviso di Selezione di n.° 7 figure da avviare ad attività di tirocinio di inclusione sociale nell’ambito del Programma GOL Campania (Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori) finanziato dal PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Possono essere destinatari della misura di Tirocinio di Inclusione Sociale i beneficiari del “Programma GOL” di età compresa dai 18-65 anni che a seguito di Assesment risultino inseriti nel -Percorso 4- in quanto lavoratori distanti dal mercato del lavoro con bassa percentuale di occupabilità e bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, presi in carico da parte di servizi sociali.

Il Soggetto Promotore dei tirocini è stato individuato nella PROJENIA SCS, Agenzia per il Lavoro e Società di consulenza ed Assistenza nell’attuazione di Programmi di sviluppo finanziati da fondi pubblici la quale si occuperà di tutta la fase di matching, redazione piano formativo, gestione e rendicontazione delle attività.

I soggetti selezionati saranno impegnati per un periodo di n. 12 mesi in attività di manutenzione del verde pubblico, servizi ricreativi ed attività culturali, nonché a supporto degli uffici dell’Ente, percependo un’indennità di partecipazione pari a euro 500,00 maturate al raggiungimento di almeno il 70% di presenze mensili.