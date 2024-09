L’assessore rinuncia all’indennità e compra i computer ai ragazzi delle scuole dopo il furto di un anno fa

SAN MICHELE DI SERINO- Con i soldi dell’indennità di assessore e il sostegno dell’imprenditore Sabino Basso, Carolina Renzulli, componente dell’esecutivo guidato da Michele Boccia acquista sei PC che serviranno agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di San Michele di Serino a cui un anno fa erano stati sottratti da ignoti. Un bel gesto ed una sinergia tra ente ed impresa per restituire ai ragazzi uno spazio laboratoriale importante. Giusto il tempo di formalizzare ogni passaggio con la dirigenza scolastica e già per quest’anno agli studenti saranno messi a disposizione le apparecchiature informatiche. A spiegare il senso di questa iniziativa e’ la stessa Renzulli: “All’ indomani della mia nomina di assessore con delega alle politiche scolastiche, ho deciso fin da subito di mettere a disposizione la mia indennità per la soluzione di tutte le piccole problematiche quotidiane. La prima criticità è stato il furto di computer da parte di ignoti nello scorso maggio 2024. Ho offerto un gesto di vicinanza al territorio che consentirà ai nostri ragazzi di proseguire nel loro percorso formativo. La donazione è avvenuta grazie alla sinergia con l’ imprenditore Sabino Basso, sempre pronto e disponibile per il bene della nostra comunità. Insieme abbiamo deciso di collaborare per la risoluzione del problema acquistando sei PC per i nostri ragazzi”.