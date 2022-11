La D’Agostino Costruzioni: “E’ un accertamento fiscale, fiducia nella magistratura”

La società D’Agostino Costruzioni Generali srl, nel ribadire la sua piena fiducia nella magistratura e la correttezza del proprio operato, precisa anche a confutazione di quanto impropriamente apparso sugli organi di stampa, che gli accertamenti hanno esclusivamente ad oggetto, sotto il profilo squisitamente formale e fiscale, la verifica del progetto, posto in essere dalla D’Agostino, con la relativa e conseguente valutazione della “ammissibilità” o meno dello stesso al credito di imposta di cui al d.l 145/2013 art. 3, che ha poi determinato la relativa compensazione fiscale.

E’ opportuno evidenziare che la società D’Agostino Costruzioni Generali ha predisposto nell’anno 2017 il progetto software denominato “Cantiere Telematico” per raccogliere e salvare telematicamente i dati dei vari cantieri edili e renderli fruibili in tempo reale, progetto, che proprio per la caratteristica e tipologia stessa, rientra in quelli previsti di Ricerca e Sviluppo, e pertanto ritenuti ammissibili al credito di imposta.

Si segnala che il progetto posto in essere dalla D’Agostino, rispetto a tante altre imprese edili coinvolte nella valutazione di ammissibilità dei progetti, è stato corredato sin dall’inizio (2017) dal parere di un docente universitario di assoluta fattibilità e soprattutto di ammissibilità al credito di imposta, che mai è risultato oggetto di contestazione da parte della Agenzia delle Entrate.

La società, pertanto, ha conferito incarico difensivo all’avv. Teodoro Reppucci che si è già adoperato per chiarire la posizione della D’Agostino Costruzioni Generali srl e per delineare una ricostruzione della vicenda al fine di evidenziare come il progetto “Cantiere Telematico” sia il frutto di attenta analisi e lavoro.